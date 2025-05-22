На Дону четверть компаний - застройщиков платят налоги в других регионах

Около 25% застройщиков, работающих в Ростовской области, зарегистрированы за ее пределами и платят налоги в других регионах. Об этом сообщает «Ведомости Юг» со ссылкой на региональный минстрой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По информации источника, региональные власти рекомендуют застройщикам регистрировать свои юридические лица непосредственно в области с целью увеличения налоговых поступлений в местный бюджет.

«У нас из 145 застройщиков, которые ведут свои проекты по Ростовской области, только 25% зарегистрированы вне нашего региона. При этом у половины из них уже обособленные подразделения существуют здесь на территории»,– пояснили в министерстве.

В Ростовской области стоит задача в локализации всей цепочки – от подрядчиков до субподрядчиков – чтобы максимально увеличить налоговые отчисления, остающиеся в регионе., Это логично, поскольку комплексное развитие территорий включает в себя не только строительство социальной инфраструктуры, но и развитие всей среды для жизни, сообщили в ведомстве.

Валентина Любашенко