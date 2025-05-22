На территории старого аэропорта в Ростова введут 70 тыс. кв.м. жилья в 2025 году
На территории старого аэропорта Ростова-на-Дону введут 2025 году введут в эксплуатацию 70 тыс. кв.м. жилья. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на заместителя гендиректора «Региональной корпорации развития» (АО «РКР») Игоря Далаксакуашвили.
Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что на территории старого аэропорта уже ввели более 100 тыс. кв.м. жилья. Так, планиуоется построить здесь детский сад и открыть школу на 1,1 тыс. мест. Также готов проект на два детсада, их воздение могут начать в ближайшее время.
В рамках проекта идет строительство внутриквартальных, внутримикрорайонных, а также магистральных дорог. Проект по бульвару Авиатора уже прошел экспертизу, в разработке находится расширение ул. Берберовской с выходом на ул. 40-летия Победы.