На территории старого аэропорта в Ростова введут 70 тыс. кв.м. жилья в 2025 году

На территории старого аэропорта Ростова-на-Дону введут 2025 году введут в эксплуатацию 70 тыс. кв.м. жилья. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на заместителя гендиректора «Региональной корпорации развития» (АО «РКР») Игоря Далаксакуашвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что на территории старого аэропорта уже ввели более 100 тыс. кв.м. жилья. Так, планиуоется построить здесь детский сад и открыть школу на 1,1 тыс. мест. Также готов проект на два детсада, их воздение могут начать в ближайшее время.

В рамках проекта идет строительство внутриквартальных, внутримикрорайонных, а также магистральных дорог. Проект по бульвару Авиатора уже прошел экспертизу, в разработке находится расширение ул. Берберовской с выходом на ул. 40-летия Победы.

Мария Хоперская