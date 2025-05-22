Экспорт из Ростовской области сократился на 13% по итогам 2024 года

Экспорт из Ростовской области в 2024 году упал на 13,1%. Об этом сообщает город N со ссылкой на минэкономразвития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что с 2020 по 2024 год по этому показателю наблюдался рост до 14%. Торговый оборот также снизился на 11%, хотя за те же 4 года он увеличился на 20%. Импорт в 2024 году сократился на 4,3% (в 2020–2024 он вырос на 41%).

Всего продукция из Ростовской области экспортируется в 112 стран, а во внешнеторговомобороте с ней участвуют 147 стран. Главными торговыми партнерами региона являются Египет, Китай, Турция, Гонконг, Индия и Бангладеш. Количество участников внешнеэкономической деятельности превысило 4 тыс.

Мария Хоперская