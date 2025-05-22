Детали для новых ветропарков Дона будут делать в Волгодонске и Таганроге

Власти Ростовской области объявили о намерении построить три ветроэлектростанции (ВЭС) на территории Дона. Два инвестора планируют завершить строительство объектов в период с 2027 по 2029 годы. Гондолы и башни для этих станций будут производиться на заводах в Волгодонске и Таганроге, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По сообщению источника, заводы в Волгодонске и Таганроге могут стать ключевыми площадками для изготовления компонентов новых ВЭС в Ростовской области.

Госкорпорация «Росатом» через компанию «ВетроОГК-2» разрабатывает проект ветрового парка в Морозовском районе (установленная мощность 100 МВт). Ожидается, что данный объект будет введен в эксплуатацию в 2027 году. Производство гондол и башен будут осуществлять Волгодонские заводы.

Компания «Форвард Энерго» рассматривает возможность создания двух ветропарков. Инвестор еще не определил конкретные площадки, однако, согласно источникам, планирует ввод объектов в 2027 и 2029 годах. Башни для этих ветропарков предполагается производить в Таганроге.

Валентина Любашенко