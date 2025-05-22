Шесть ветеранов ВОВ удостоены звания «Почетный гражданин Свердловской области»

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил наградить званием «Почетный гражданин Свердловской области» шесть ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области

Атрибуты звания присвоены Юрию Горюнову, Льву Синкину, Никифору Скоробогатову, Елизавету Моисеевой и Николаю Зырянову.

Кроме того, был награжден участник боевых действий Дмитрий Устинов. Он родился в 1924 году, воевал на фронтах Великой Отечественной войны, освобождал города Белоруссии, был дважды ранен и встретил День Победы в Кенигсберге. После войны работал водителем и на железной дороге.

Ранее, в преддверии Дня Победы, губернатор Свердловской области вручил атрибуты звания «Почетного гражданина Свердловской области» еще восьми ветеранам Великой Отечественной войны.

Полина Щуцкая