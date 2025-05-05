Паслер вручил звание почетного гражданина Свердловской области восьми ветеранам

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в преддверии Дня Победы наградил восемь ветеранов Великой Отечественной войны званием «Почетный гражданин Свердловской области». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области

«Это лишь малая часть того, что мы можем сделать, чтобы выразить благодарность за ваш подвиг. Сильные, стойкие, мужественные люди, вы всегда будете для нас примером. Вы не щадили себя ни на фронте, ни в тылу, вы жертвовали собой во имя жизни и свободы нашей Родины»,— отметил Денис Паслер, обращаясь к ветеранам.

Звание «Почетный гражданин Свердловской области» присвоено Павлу Кузнецову, Александру Звереву, Леониду Вильховскому, Николаю Власову, Мавлию Галиакбарову, Вере Максимовой, Михаилу Рымкевичу, Дмитрию Суворову и Михаилу Числову.

Звание «Почетный гражданин Свердловской области» — высшее признание заслуг удостоенного его лица перед регионом. Награда дает право на пожизненную ежемесячную дополнительную выплату, на бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатное посещение любых культурно-зрелищных мероприятий, расположенных на территории Свердловской области.

«Мы сделаем все, чтобы сохранить память о вашем ратном и трудовом подвиге, передать ее новым поколениям уральцев»,— подчеркнул Денис Паслер.

Полина Щуцкая