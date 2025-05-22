Инвестбанкир заявил о снижении стоимости сельхозбизнеса в России до 30%

По оценкам инвестбанкира Ильи Шумова, сельхозбизнес в России сейчас продается по цене на 20–30% ниже показателей 2021–2022 годов. Прибыль на 1 га постепенно снижается в течение трех лет. При этом валовая маржинальность по отдельным сельскохозяйственным культурам в России остается высокой, отмечает аналитик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива Ильи Шумова Фото: из личного архива Ильи Шумова

«Это объясняется коррекцией мировых цен на продукцию растениеводства после рекордов 2021 года, то есть, по сути, их нормализацией, введением в России экспортных пошлин на зерновые, масличные и продукты их переработки, ростом удельных операционных расходов и стоимости финансирования»,— поясняет господин Шумов.

По словам аналитика, инвесторы не готовы привлекать средства в ведение сельскохозяйственного бизнеса при ставке ЦБ в 21%. В связи с этим большинство сделок заключается за счет собственных средств покупателей. Илья Шумов отмечает, что снижение прибыли на 1 га неравномерно среди компаний. Агрохолдингов с крупным земельным банком изменения коснулись в меньшей степени.

Подробнее — в материале «Ъ» «Деньги ищут почву».