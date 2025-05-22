Астраханский суд наказал бизнесмена из Москвы за мошенничество на 100 млн

Кировский районный суд Астрахани 22 мая вынес приговор по делу о мошенничестве при исполнении госконтрактов. Обвиняемый, руководитель ООО «Династия», признан виновным в четырех эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст 159 УК РФ), передает пресс-служба прокуратуры. По данным суда, речь идет об учредителе компании Зейнале Мисриеве.

Суд установил, что с мая 2021-го по октябрь 2023 года подсудимый и его сообщник, ныне осужденный Денис Авдейко, похитили более 100 млн руб. при реализации нацпроекта «Демография» через ложные сведения о выполнении работ. Средства были похищены у государственных учреждений Астраханской области: управления капстроительства региона и ФГБУ «Управление „Астраханмелиоводхоз“».

Суд приговорил Мисриева к семи с половиной голам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 1 млн руб. Ранее Кировский райсуд назначил его сообщнику Авдейко к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 700 тыс. руб. Ущерб будет взыскан с фигурантов в солидарном порядке по иску прокурора.

ООО «Династия» зарегистрировано в Москве в июне 2016 года. Фирма специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Учредители - Зейнал Мисриев и Вера Салимова. За 2023 год выручка юрлица составила 51 млн руб., чистая прибыль — 2 млн руб. В настоящее время компания находится в процессе банкротства. Долг перед кредиторами составляет 29,3 млн руб. В марте 2025 года конкурсным управляющим был назначен Дмитрий Цыбырны.

Нина Шевченко