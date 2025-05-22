Трамп и Нетаньяху обсудили ситуацию в Газе и Иран

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщила канцлерия израильского премьера, стороны обсудили освобождение заложников в секторе Газа, ликвидацию «Хамаса» и продвижение плана господина Трампа по преобразованию палестинского анклава.

Лидеры также обсудили убийство сотрудников израильского посольства в Вашингтоне, произошедшее 22 мая. Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со случившимся. «Трама согласился с необходимостью обеспечить, чтобы Иран не получил ядерное оружие»,— говорится в сообщении израильской стороны, которое приводит Reuters.

На этой неделе источники Axios сообщали, что Дональд Трамп разочарован продолжающейся войной в секторе Газа и поручил своим помощникам добиться от Биньямину Нетаньяху завершения боевых действий. WP писала, что США пригрозили Израилю прекращением поддержки, если война продолжится. Администрация Дональда Трампа эту информацию отрицает.

Подробнее — в материале «Ъ» «Белый дом вывел Израиль из-под огня».

Лусине Баласян