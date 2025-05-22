Сборные США и Швейцарии вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Определились первые полуфиналисты чемпионата мира по хоккею. Ими стали сборные США и Швейцарии.

Команда США со счетом 5:2 обыграла финнов. Голы забили Шейн Пинто, Зеев Байум, Клейтон Келлер, дубль сделал Конор Гарланд. В составе финской сборной отметились Ээли Толванен, Патрик Пуйстола

Швейцарцы разгромили — 6:0 — сборную Австрии, которая впервые с 1994 года вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Авторами заброшенных шайб стали Кристоф Бертши, Тимо Майер, Кен Егер, Кевин Фиала, Сандро Шмид и Симон Кнак. Голкипер сборной Швейцарии Леонардо Дженони отразил все 13 бросков по своим воротам и в третий раз отыграл «на ноль» на этом турнире.

В полуфинале американцы сыграют против победителя матча между сборными Канады и Дании. Команда Швейцарии сразится с победителем противостояния между шведами и чехами.

Турнир, который проходит в Швеции и Дании, завершится 25 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Чехии.

Таисия Орлова