Boggi Milano представляет свою летнюю коллекцию

Бренд выпустил новую линейку легких пиджаков, льняных брюк и футболок из экоматериалов — идеально для жарких дней. В основе — свободные силуэты, натуральные ткани и продуманные детали вроде диагональных узоров и карманов-акцентов. Дополнят образ удобные слипоны и кроссовки на гибкой подошве. Коллекция сочетает непринужденный шик с заботой о комфорте — то, что нужно для жизни в городе или отдыха на курорте. Коллекция уже доступна в бутиках и на сайте Boggi Milano.

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