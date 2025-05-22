В Черноземье 23 мая будет тепло и облачно, от +9°С до +26°С

В пятницу, 23 мая, на территории Черноземья прогнозируется малооблачная погода, преимущественно без осадков. Температура будет варьироваться от +9°C до +26°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно с прояснениями, до +12°. Днем облачность сохранится, до +25°C.

В Воронеже ночью ожидается переменная облачность, до +12°C. Днем будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь при +26°C.

В Курске и Орле ночью синоптики прогнозируют переменную облачность, до +11°C. Днем — облачно, до +24-25°C.

В Липецке в течение суток температура будет варьироваться от +9°C до +25°C, облачно с прояснениями.

В Тамбове ночью обещают малооблачную погоду, до +9°С. Днем воздух прогреется до +26°С.

Анна Швечикова