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Космонавта из Новочеркасска наградили звездой Героя России

Космонавта из Новочеркасска Николая Чуба наградили звездой Героя России. Награду ему вручил Владимир Путин, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что всего житель Ростовской области провел на орбите 374 дня (полет для него начался 15 сентября 2023 года, а закончился в сентября 2024 года). Космонавт дважды в открытом космосе — один из выходов продлился около восьми часов.

Кроме награды Николай Чуд получил почетное звание «Лётчик-космонавт Российской Федерации».

Мария Хоперская

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