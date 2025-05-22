Космонавта из Новочеркасска наградили звездой Героя России
Космонавта из Новочеркасска Николая Чуба наградили звездой Героя России. Награду ему вручил Владимир Путин, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что всего житель Ростовской области провел на орбите 374 дня (полет для него начался 15 сентября 2023 года, а закончился в сентября 2024 года). Космонавт дважды в открытом космосе — один из выходов продлился около восьми часов.
Кроме награды Николай Чуд получил почетное звание «Лётчик-космонавт Российской Федерации».