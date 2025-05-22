Власти Сочи направят средства от турналога на дороги и соцпроекты

Власти Сочи намерены направить средства от туристического налога на модернизацию дорог, создание социальных объектов и реализацию инициативных проектов. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По информации городского департамента по финансам и бюджету, за первые три месяца 2025 года в казну поступило около 185 млн руб. Деньги были собраны с гостей, проживавших в классифицированных местах размещения — гостиницах, санаториях, базах отдыха и кемпингах. За указанный период Сочи посетили примерно 750 тыс. человек, а с начала года общее число туристов превысило 2,4 млн.

В администрации отмечают, что сбор не имеет жесткого целевого характера и может использоваться в рамках общего бюджета. Полученные средства планируется тратить не только на совершенствование курортной инфраструктуры, но и на воплощение социально значимых проектов, строительство объектов социальной сферы, поддержку инициативного бюджетирования и обновление транспортной сети.

Как пояснили в мэрии, туристический налог исчисляется как процент от стоимости услуги временного проживания. При размещении нескольких лиц по одному договору расчет производится от полной цены услуги, вне зависимости от числа постояльцев.

Обязательства по уплате распространяются только на объекты, внесенные в официальный реестр классифицированных средств размещения. При этом некоторые категории освобождены от налога, включая организации детского отдыха, религиозные структуры, реабилитационные и определенные федеральные учреждения. Существуют и персональные льготы для героев СССР и России, участников ВОВ, инвалидов I и II групп, детей-инвалидов, а также лиц, участвовавших в СВО.

Для увеличения собираемости в марте 2025 года было принято постановление 44-р, предусматривающее выездные проверки, контроль исполнения законодательства и регулярную работу с владельцами гостиниц.

Алина Зорина