Эксперт спрогнозировал рост посевных площадей под масличные на 5,5%

Масличные культуры станут основным фокусом российских аграриев в этом сезоне, заявил «Ъ» управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов. По его прогнозу, общий объем посевных площадей под масличные вырастет на 5,5%, до 20 млн га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Рексофт» Фото: «Рексофт»

Эксперт считает, что под подсолнечником посевная территория увеличится с 9,8 млн до 10–11 млн га. Под соей — с 4,3 млн до 4,5–4,6 млн га. Под рапсом — с 2,7 млн до рекордных 3 млн га.

По оценкам Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, масличные займут 20,3 млн га, или 24% от всей посевной площади. Посевы масличного льна могут увеличиться на 258 тыс. га, отмечают аналитики. Увеличение производства масличных сопровождается вводом дополнительных мощностей для их переработки, добавили в ЦОЭ РСХБ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Масличная рапсодия».