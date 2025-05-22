Стремление к совершенству во вселенной Nirvana Hotels

Эксклюзивная коллекция цепочки Nirvana Hotels включает три уникальных отеля — каждый со своей философией, но равным стремлением к совершенству.

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В Кемере утопает в зелени соснового леса Nirvana Dolce Vita. Его номера нового типа дарят уединение и покой, а активный досуг — 1000-метровый частный пляж с широким пирсом, бассейн с подогреваемой морской водой и аквапарк площадью 4 тыс. кв. м с 15 горками. Для морских прогулок отель располагает самым большим в Турции катамараном Cosmos Moonlight. Здесь же, в Кемере расположен элегантный Nirvana Mediterranean Excellence, идеально подходящий для семейного отдыха. Nirvana Cosmopolitan в Анталии ориентирован на динамичных путешественников, которые ищут баланс между городской атмосферой, дизайном и современным комфортом.

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Nirvana Mediterranean Excellence



Объединяющий элемент всех курортов — экологичность, устойчивое развитие и уровень сервиса, за который отвечает система P-Assistant — персональный цифровой ассистент, который ненавязчиво сопровождает и помогает каждому гостю на всех этапах его пребывания.

Во всех отелях предусмотрены пространства для занятия спортом Cosmos Sports Center, включающие тренажерные залы, открытые площадки и бассейны. Для восстановления после тренировок и релакса можно отправиться в ME Spa by L’Occitane, где используются натуральные продукты и авторские методики ухода.

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Осознанный экологичный подход проявляется и на кухне курортов. Концепция Bread & Lore основана на использовании древних сортов злаков, из которых создается ремесленный хлеб — символ гастрономического наследия региона. В меню преобладают местные органические продукты.