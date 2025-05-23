В Татарстане обновят и построят сети газоснабжения на 151 млн рублей

В 13 районах Татарстана планируют построить и реконструировать сети газоснабжения на сумму почти 151 млн руб. Работы затронут 20 объектов в школах, детских садах, домах культуры, больницах и других учреждениях. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В Кукморском районе котлы наружного размещения установят в сельских клубах и детских учреждениях сел Кошкино, Туркаш, Урясьбаш, Пчеловод. В селе Базарные Матаки Алексеевского района построят блочно-модульную котельную для школы и детского сада. Похожая установка появится и в Буинском ветеринарном техникуме.

Кроме того, обновление систем газоснабжения пройдет в учреждениях Лаишевского, Камско-Устьинского, Арского, Сабинского, Пестречинского, Азнакаевского, Ютазинского, Черемшанского и Бугульминского районов. В числе объектов — школы в поселке Победа и Ленино-Кокушкино, кадетская школа-интернат в Черемшане, Уруссинская районная больница и общежитие в Ленино-Кокушкино.

Завершить работы планируется к 30 ноября 2025 года. Финансирование проекта осуществляется из бюджета Республики Татарстан. Заказчик — ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации».

Анар Зейналов