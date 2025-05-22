Рыбинский хоккейный клуб возглавил почетный гражданин города

Президентом рыбинского ХК «Полет» стал почетный гражданин Рыбинска, руководитель городской Общественной палаты и компании «Полимерпласт» Юрий Герасимов. Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Муниципальный Совет городского округа г. Рыбинск Фото: Муниципальный Совет городского округа г. Рыбинск

Юрий Герасимов принадлежит к известной в городе семье. Он сын бывшего директора Волжского машзавода Анатолия Герасимова. Юрий Герасимов был тренером заводской хоккейной команды, строил дворец спорта «Полет». Прежний президент клуба, экс-игрок столичного «Динамо», обладатель Кубка Гагарина Алексей Цветков покидает пост, который занимал с 2021 года. Под его руководством «Полет», выступающий в Национальной молодежной хоккейной лиге, выигрывал золото, а также занимал второе и третье места. В последнем сезоне «Полет» завершил свое выступление в первом раунде плей-офф.

«Благодарю Алексея за яркие сезоны Рыбинского «Полета». За победу 2022 и опыт следующих сезонов»,— написал господин Рудаков.

Кроме того, тренерский штаб клуба возглавит Андрей Пелевин, ранее уже руководивший командой. Именно под его руководством в 2022 году «Полет» стал чемпионом.

«Задачи перед новым руководством ставлю амбициозные. Первое — создать альянс хоккейного клуба "Полет" и детской хоккейной школы. Чтобы дети не просто смотрели на своих старших товарищей, а имели перспективы войти в команду, играть за город в НМХЛ, чтобы в команде "Полета" было больше рыбинских игроков»,— рассказал глава Рыбинска.