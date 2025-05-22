В Новороссийске усилят вывоз мусорных отходов в летний период

Администрация Новороссийска подготовила план обеспечения санитарного порядка в городе в летний период, который включает привлечение нового регионального оператора, увеличение парка мусоровозов и реконструкцию полигона «Терра-Н». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск

Компания «Эко-Юг» завершает свою деятельность в качестве регоператора. После утверждения тарифа ее функции возьмет на себя ООО «Южный региональный оператор». В связи с ожидаемым потоком туристов в Новороссийск разработана дорожная карта, предусматривающая расширение автопарка спецтранспорта и изменение маршрутов вывоза мусорных отходов в городской и сельской местности. Новый регоператор уже приобрел 22 мусороуборочные машины и планирует закупить еще 40 единиц техники.

Время работы мусорного полигона увеличено на два часа. Утвержден проект его реконструкции, первый этап которой назначен на 28 мая на территории «Терра-Н» — начнется строительство новой емкости для размещения отходов. После запланирована модернизация сортировочного комплекса, создание линии компостирования и системы сбора и очистки фильтрата.

Реконструкция, которая должна завершиться к концу 2025 года, позволит сократить объемы захораниваемого мусора и улучшить экологическую обстановку на прилегающих территориях. После завершения работ рассматривается возможность перехода полигона «Терра-Н» на круглосуточный режим работы.

Алина Зорина