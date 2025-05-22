ГК «Эксперт» с медцентрами в Черноземье продадут «Медикал групп» за 8,5 млрд

Международная компания ПАО «МД Медикал груп» (ГК «МД Медикал», ГК «Мать и дитя») сообщила о приобретении 100% в уставном капитале ООО «МЦ Эксперт» (ГК «Эксперт», представлена в Черноземье). Сумма сделки составляет 8,5 млрд руб. с оплатой собственными средствами. ФАС России одобрила ее в середине мая. «МД Медикал груп» начнет консолидировать периметр сделки в своей отчетности с мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«МД Медикал групп» перейдут три госпиталя и 18 клиник в 13 городах России общей площадью 33,6 кв. м. В частности, группа получит клинико-диагностические центры в Воронеже, Курске и воронежском Борисоглебске, клинику формата диагностического центра в Курске.

Уточняется, что совокупная мощность активов составляет 2 млн посещений и 20 тыс. койко-дней в год. Общая численность персонала — 2,9 тыс. человек. Выручка продающихся клиник за 2024 год составила 6,4 млрд руб. (годом ранее — 5,4 млрд).

Соучредитель ГК «Эксперт» Елена Латышева рассказала, что группа продает часть бизнеса в связи с решением о трансформации в цифровую платформу, которая создает продукты и сервисы, обеспечивающие взаимодействие участников рынка в области лучевой диагностики. После сделки в составе ГК продолжат работать 43 диагностических центра в 35 городах России, Армении и Узбекистана. В них проводится порядка 1 млн томографических исследований в год. Выручка центров по итогам 2024 года составила 4,3 млрд руб.

ГК «МД Медикал», по собственным данным, на сегодня включает 86 медицинских учреждений в 35 регионах РФ, в том числе 14 многопрофильных госпиталей и 72 амбулаторные клиники. По итогам 2024 года совокупная выручка группы составила 33,1 млрд руб.

Алина Морозова