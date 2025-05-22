В Ростове начались общественные обсуждения благоустройства площади Ленина

В Ростове-на-Дону прошли первые обсуждения благоустройства площади Ленина, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Горожане смогут выбрать один из пяти проектов развития территории. Голосование будет запущено на платформе «Активный ростовчанин». «По мнению жителей, проект должен быть максимально приближен к историческому оригиналу. Итоговую встречу проведем в конце июня»,— отметили в правительстве.

Расчетом стоимости проектов «с учетом сноса уже построенных на этом месте конструкций» займется министерство ЖКХ, сказано в сообщении.

Наталья Белоштейн