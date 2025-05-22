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Коммерсантъ FM
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Украина передала России список на обмен «1000 на 1000»

Украина передала России список на обмен по формуле «1000 на 1000», сообщил замглавы Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов. Российская сторона также направила Киеву свой список.

Фото: Zalina Besslow / Wikipedia

Фото: Zalina Besslow / Wikipedia

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинская сторона проверяет информацию о каждом человеке, внесенном в направленный Россией список. Детали не уточнялись. Когда состоится обмен, неизвестно.

Договоренность о крупнейшем обмене военнопленными с начала военной операции на Украине была достигнута на прямых переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле 16 мая. Последний раз стороны проводили обмен военнопленными 6 мая: он прошел по формуле «205 на 205».

Лусине Баласян

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