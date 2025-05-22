Лука Модрич покинет мадридский «Реал» по окончании сезона

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет команду после клубного чемпионата мира, который пройдет с 15 июня по 13 июля. Об этом футболист сообщил в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marcelo del Pozo / Reuters Фото: Marcelo del Pozo / Reuters

«Я приехал в 2012 году с желанием носить футболку лучшей команды в мире и с амбициями добиться больших успехов, но я не мог даже представить, что будет дальше. Играя за ''Реал'', я начал жить — как футболист и как личность. Я чувствую себя частью лучшего клуба истории. Мы выиграли все, и я был очень счастлив», — написал Модрич.

Луке Модричу 39 лет. Он является самым титулованным футболистом в истории мадридского «Реала». В составе клуба хорват стал шестикратным победителем Лиги чемпионов и пятикратным победителем клубного чемпионата мира. Он четыре раза становился чемпионом Испании. Также является двукратным обладателем Кубка Испании и пятикратным обладателем Суперкубка Испании. В 2018 году Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча».

Таисия Орлова