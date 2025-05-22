В Ростове начались общественные обсуждения благоустройства площади Ленина

В Ростове-на-Дону прошли первые обсуждения благоустройства площади Ленина, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Горожанами было предложено пять проектов, говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе подчеркнули, что все проекты по-своему интересны, но выбирать лучший будут сами горожане на платформе «Активный ростовчанин». «По мнению жителей, проект должен быть максимально приближен к историческому оригиналу. Итоговую встречу проведем в конце июня», — отметили в правительстве.

Расчетом стоимости проектов «с учетом сноса уже построенных на этом месте конструкций» займется министерство ЖКХ, подчеркнули в ведомстве.

Наталья Белоштейн