Районные казачьи общества Кубани получат более миллиарда рублей субсидий
Районные казачьи общества Краснодарского края в 2025 году получат субсидии, превышающие 1 млрд руб. Средства направят на реализацию госпрограммы «Казачество Кубани», включающей охрану общественного порядка, защиту окружающей среды, патриотическую деятельность и организацию военно-полевых сборов, сообщает пресс-служба администрации региона.
Фото: Кубанское казачье войско, Кубанское казачье войско
В мае 2025 года с районными казачьими обществами заключат дополнительные соглашения на увеличение объемов финансирования. Согласно документам, зарплата командиров и дружинников, занятых в охране порядка, экологической сфере и защите государственной границы, вырастет на 10 тыс. руб.
Краснодарский край более трех лет удерживает лидирующие позиции по реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества, утвержденной Президентом РФ. Кубанское казачье войско признано лучшим по многим показателям. Сейчас около 10 тыс. казаков выполняют боевые задачи, более 1,7 тыс. из них награждены государственными наградами.