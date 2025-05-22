Районные казачьи общества Кубани получат более миллиарда рублей субсидий

Районные казачьи общества Краснодарского края в 2025 году получат субсидии, превышающие 1 млрд руб. Средства направят на реализацию госпрограммы «Казачество Кубани», включающей охрану общественного порядка, защиту окружающей среды, патриотическую деятельность и организацию военно-полевых сборов, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кубанское казачье войско, Кубанское казачье войско Фото: Кубанское казачье войско, Кубанское казачье войско

В мае 2025 года с районными казачьими обществами заключат дополнительные соглашения на увеличение объемов финансирования. Согласно документам, зарплата командиров и дружинников, занятых в охране порядка, экологической сфере и защите государственной границы, вырастет на 10 тыс. руб.

Краснодарский край более трех лет удерживает лидирующие позиции по реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества, утвержденной Президентом РФ. Кубанское казачье войско признано лучшим по многим показателям. Сейчас около 10 тыс. казаков выполняют боевые задачи, более 1,7 тыс. из них награждены государственными наградами.

Алина Зорина