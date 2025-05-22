Грузинский банк ограничил люкс

Грузинский банк впервые ограничил покупки россиян в люксовых магазинах. Bank of Georgia разослал клиентам предупреждение, из которого следует, что россияне с картой банка не смогут совершать платежи в бутиках по всему миру, если стоимость покупки превышает €300 или $300. Ограничения начали действовать 21 мая, сообщает РБК со ссылкой на сообщение банка. Отмечается, что это требования регулятора, а не инициатива самой кредитной организации. Причина такого решения — санкции, которые Евросоюз ввел в 2022 году. Они запрещают поставку в Россию предметов роскоши и автомобилей стоимостью свыше €300.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Но сложно сказать, как именно банк будет это контролировать, говорит управляющий партнер в России адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая: «Подобные меры внедрялись скорее европейскими и британскими банками, а здесь фактически Bank of Georgia присоединился к санкционным механизмам, используемым в ЕС, несмотря на то, что Грузия не является членом Евросоюза.

Есть предположение, что Bank of Georgia действует по предписанию своего регулятора, Национального банка Грузии, и ссылается как раз на международные санкции. Это часть более масштабной картины, следствие так называемой санкционной токсичности, когда банкам проще отказать в обслуживании, чем рисковать вторичными санкциями или блокировкой корреспондентских счетов.

Как это работает на практике? Не всегда просят показывать паспорт. Есть определенная политика в люксовых бутиках: они должны удостовериться, что товар дороже €300 не покупается для использования в России. Поэтому иногда спрашивают подтверждение резидентства. Если мы говорим про бутики, которые находятся в городах, например, в Риме и Париже, то я очень редко сталкивалась с тем, чтобы консультанты действительно спрашивали паспорт, проверяли резидентство. Обычно продают без каких-либо вопросов.

Очень интересно смотреть, как банк и клиенты урегулируют ситуацию, особенно в контексте того, что не всегда большая сумма в чеке означает нарушение санкционного регулирования, потому что позиции даже в дорогих бутиках спокойно оформляют магазины несмотря на то, что кумулятивная сумма превышает €300. Но нарушения здесь по факту нет, потому что в санкционных правилах речь идет о стоимости одного товара».

Прежде россияне уже сталкивались с такими ограничениями, но в основном со стороны платежных систем. Вряд ли в конкретном иностранном бутике захотят отказывать клиентам, считает руководитель группы по работе с банками юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок: «Подобные случаи имели место быть — Рим, Ницца, Париж — когда в магазине четко понимают, что перед ними российские клиенты. Допустим, идет общение на русском языке или еще какие-то признаки, которые выдавали клиента, безусловно, вам могут отказать в покупке.

Но массовой практики нет, потому что, во-первых, не было жалоб от клиентов. Во-вторых, мир торговли предметами роскоши очень узок, чрезвычайно конкурентен. То есть там идет борьба за каждого клиента. И ведущие игроки на рынке роскоши, например компания Chanel, старались соблюдать эти санкции. Но насколько это соблюдалось в конкретной торговой точке, большой вопрос. Я не думаю, что на кассе где-то отказывались от клиентских денег.

Bank of Georgia славится своей строгой комплаенс-политикой. Как поведут себя другие финансовые организации, вопрос тоже неоднозначный. Пока сложно говорить о том, что где-то формируется тренд, что все банки Закавказья или Центральной Азии начнут массово присоединяться. Теоретически это возможно. На практике все зависит от того, насколько сильно внешнее давление. И насколько банк готов потратить ресурсы на проведение сплошного контроля данных операций для российских клиентов.

Какое решение тут может быть для пользователей-россиян, у которых есть эти карты? Парашютист никогда не прыгает с одним парашютом. Если у вас карта только одного иностранного банка, по нашим турбулентным временам это не совсем правильно. Это риск 100%. Здесь даже дело не в предметах роскоши».

Прежде Bank of Georgia уже вводил меры по контролю за операциями клиентов в рамках соблюдения санкций. Например, в 2022 году счета некоторых клиентов-россиян были заблокированы из-за необычного или рискованного поведения. “Ъ FM” отправил запрос в Bank of Georgia с просьбой разъяснить, как будут действовать новые ограничения.

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Анна Кулецкая