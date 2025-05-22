Главный тренер «Спартака» Станкович дисквалифицирован на три матча Кубка России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на три матча «Фонбет» Кубка России. Об этом ТАСС сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

15 мая «Спартак» со счетом 2:1 уступил «Ростову» в финале «Пути регионов» Кубка России. В компенсированное после второго тайма время Станкович получил две желтые карточки и был удален за оскорбительное поведение.

«Было рассмотрено оскорбительное поведение главного тренера "Спартака" Деяна Станковича, он присутствовал на заседании. Левников (главный арбитр матча.— "Ъ") указал, что после получения красной карточки Станкович неоднократно оскорблял судей. Тренер извинился за споры с судьями. Станкович сказал, что помнит, что говорил Левникову, что тот плохой человек, а говорил ли он нецензурные выражения — не помнит»,— приводит ТАСС слова Григорьянца.

Также Григорьянц уточнил, что у Станковича была автоматическая дисквалификация на матч за две желтые карточки. Также КДК принял решение отстранить его на два матча. Таким образом, дисквалификация с учетом автоматической составит три матча.

Таисия Орлова