У кибератак прибавилось страховщиков

Предоставлением компенсаций на случай успешных кибератак озаботились не только страховщики, но и компании из сферы информбезопасности. Один из крупнейших участников рынка «Солар» предложил защиту от веб-атак с финансовыми гарантиями. Эксперты отмечают, что подобные услуги могут позволить себе не многие клиенты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Одна из крупнейших компаний на рынке информационной безопасности (ИБ) «Солар» запустила сервис защиты от веб-атак (WAF) с финансовыми гарантиями для интернет-магазинов, рассказали “Ъ” в компании. Выплата компенсации возможна в случаях сбоя в работе программного и аппаратного обеспечения WAF, невыполнения функционала и несоблюдения параметров, заявленных в техническом задании, а также сбоев работе сервиса из-за DDoS-атак на инфраструктуру исполнителя. Размер материальной гарантии определяется по формуле с учетом времени простоя, а также потенциальной недополученной прибыли. В компании оценивают вероятность таких событий не выше 0,5%.

По оценке «Солара», в отдельных случаях компенсационные выплаты могут доходить до нескольких миллионов рублей.

По оценке «Информзащиты», интернет-магазины входят в число наиболее атакуемых компаний, поскольку хранят огромные объемы персональных данных и финансовой информации. «Общее число DDoS-атак на российские организации за 2024 год почти удвоилось, достигнув 508 тыс.», оценивают в «Информзащите». При этом, по оценке директора технического департамента RTM Group Федора Музалевского, около 5 тыс. интернет-магазинов используют защиту от веб-атак.

Киберстрахованием уже занимаются страховые компании, но оно не вызывает у реального сектора большого интереса. Большая часть российских компаний (51%) не страхуют риски, связанные с утечками информации, следует из исследования InfoWatch. По оценкам экспертов, от общего количества юрлиц, зарегистрированных в РФ, не имеют покрытия от утечки данных 99% компаний. Объем рынка киберстрахования по итогам 2024 года составил около 3 млрд руб., а в 2025 году может превысить 3,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 6 февраля).

Сервис, предлагаемый «Соларом», «могут позволить себе не более десятков магазинов, к ним стоит отнести в первую очередь маркетплейсы», отмечает господин Музалевский. По его оценке, только защита корпуровня стоит «от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей в день». В Wildberries & Russ заявили, что применяют комплексный подход secure-by-design для защиты веб-сервисов, в том числе используют собственные решения. В АКИТ, «Яндексе» и «Озоне» не ответили на запрос “Ъ”.

Опрошенные “Ъ” участники рынка ИБ пока не планируют запускать подобные продукты с финансовыми гарантиями. По словам директора направления «Информационная безопасность» «Рексофт» Сергея Бабкина, ключевые сложности запуска такого продукта лежат в создании правильной модели расчета рисков, которая «должна включать много переменных, начиная от того, что из себя представляет заказчик и насколько он интересен потенциальным злоумышленникам, до оценки его инфраструктуры, состояния систем защиты информации, а также объема услуг, за которые предусмотрена финответственность исполнителя и соглашение об уровне услуг».

Подобные заявления о финансовых гарантиях редко используются на рынке, «поскольку носят маркетинговый характер», считает руководитель ИБ-направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков. Для выплаты компенсации необходимо «определить и доказать, по каким именно причинам произошла недоступность интернет-магазина, откуда возник простой, виноват ли в этом сервис-провайдер, который предоставлял защиту веб-приложения с помощью WAF», перечисляет он. При этом проблемы могут быть в инфраструктуре, в канале связи и т. д. Поэтому вероятность наступления случая, при которой будет выплачиваться компенсация, «представляется крайне низкой», резюмировал господин Блезнеков.

Юлия Пославская, Дарья Андрианова