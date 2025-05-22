В Ростовской области назвали три зоны для комплексного развития агломерации

В Ростовской области назвали три подходящие зоны для комплексного развития территорий по сравнению с Ростовом-на-Дону. Это Батайск, Аксайский и Мясниковский районы, сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на региональное министерство строительства. В ведомстве сочли, что у этих территорий меньше проблем с комплексной застройкой.

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По информации министерства, около 30% от общей потребности в социальной инфраструктуре в Ростовской агломерации приходится именно на прилегающие к донской столице территории. Здесь ощущается существенная нехватка школ, детских садов и дорог.

В ведомстве подчеркнули, что Ростов-на-Дону хоть и опережает соседние территории по объемам строительства, на для КРТ в городе существуют препятствия: аварийное жилье, вопросы собственности, гаражи и так далее, подчеркнули в Минстрое.

Наталья Белоштейн