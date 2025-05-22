Нижегородский музей-заповедник намерен купить здание за 50 млн рублей

Госучреждение «Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» (НГИАМЗ) 22 мая объявило электронный аукцион на покупку здания. Начальная стоимость контракта определена в размере 50 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главное здание НГИАМЗ — Усадьба Рукавишниковых

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Главное здание НГИАМЗ — Усадьба Рукавишниковых

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Под какие цели необходимо здание, не уточняется. В документации указано, что оно должно находиться в Нижнем Новгороде или в Кстове. Параметры объекта: пригодное к эксплуатации, не ранее 2010 года постройки, не более двух этажей; площадь от 1 тыс. до 1,5 тыс. кв. м., наличие кабинетов, плоская кровля, отдельные входы на каждый этаж. Помимо этого, должны быть подъездные пути, инфраструктура общественного транспорта, а здание не должно относиться к объектам культурного наследия.

Итоги закупки подведут 11 июня 2025 года.

НГИАМЗ — это крупнейшее в регионе объединение музеев. Его фонды насчитывают более 340 тыс. единиц хранения. Основное здание музея находится в усадьбе Рукавишниковых на Верхне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде.

Галина Шамберина