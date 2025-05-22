Умер снявший «Ганди» оскароносный оператор Билли Уильямс

Британский кинооператор Билли Уильямс умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщает Daily Express. Он снял «Ночной дозор» (1972) и был удостоен премии «Оскар» за фильм «Ганди».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: britishcinematographer.co.uk Фото: britishcinematographer.co.uk

Господин Уильямс родился в 1929 году в Лондоне, его отец был кинооператором. Во время Второй мировой войны Билли Уильямс бросил школу в 14 лет, чтобы помогать на съемках отцу, который работал над документальными фильмами. Затем в течение двух лет господин Уильям был фотографом для военно-воздушных сил Великобритании.

Билли Уильямс снял «Манхэттенский проект», часть фильма «Изгоняющий дьявола» и десятки других кинокартин. Оператор был номинирован на «Оскар» за фильмы «Влюбленные женщины» и «На золотом озере». В 2000 году Билли Уильямс получил «Золотую лягушку», главный приз фестиваля операторского искусства.