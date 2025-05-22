Инвестиции в Ставрополье выросли на 7% за семь лет

Средний темп прироста инвестиций в Ставропольский край за период 2017-2024 годов составил 7%, а объем вложений предпринимателей в регион за 2024 год достиг 384 млрд руб.Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в ежегодном послании к краевой думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно прогнозам, в 2025 году объем вложений увеличится до 425 млрд руб., что превысит показатель текущего года на 41 млрд руб. Ожидаемый прирост составит примерно 11%.

В министерстве экономического развития края отметили, что положительная динамика инвестиций обусловлена благоприятным инвестиционным климатом в регионе.

Николай Аксенов