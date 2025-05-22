В центральный аппарат Следственного комитета России доложат о расследовании убийства девушки в Бугульме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В центральный аппарат СК России доложат о расследовании убийства девушки в Бугульме

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В центральный аппарат СК России доложат о расследовании убийства девушки в Бугульме

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации в СМИ, мать погибшей в Бугульме девушки считает, что в отношении ее дочери были совершены преступления, которые привели к ее смерти.

СУ СК России по Республике Татарстан по данному факту возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство).

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю татарстанского ведомства Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела.

Дарья Сайфиева