Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие приветственные презенты дарят гостиницы своим гостям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Raffles Istanbul Фото: Raffles Istanbul

Все люксовые отели стараются чем-то удивить сразу при встрече, в том числе так называемыми welcome gifts. Есть весьма стандартные решения, а есть те предметы, которые мы получаем мало где в мире. Так, я уже рассказывала об отелях, которые пропагандируют диджитал детокс и дарят разнообразные подарки для того, чтобы избавиться от телефона. Например, специальные сумочки, куда свой телефон рекомендуется положить в начале отдыха и вынуть только в конце. Но не только они. Так, отель The Dwarika's Hotel в Непале встречает всех гостей с шелковыми шарфиками. Этих шарфиков семь разных цветов, каждый соответствует дню недели. И ты получаешь тот, который соответствует тому дню, в который ты совершаешь чек-ин.

Отель Eden Rock на Сент-Бартелеми встретил меня полным набором нужных средств для загара в очень симпатичной пляжной сумке. Казалось, такая сумка — распространенный подарок, но эта была правда выдающаяся и до сих пор живет где-то в моем гардеробе. А если выбирать чемпионов по приветственным подаркам детям, то определенно в числе победителей окажется стамбульский отель Raffles: несколько раз мы посещали его с детьми и каждый раз им подготавливали такие сеты игрушек, сладостей, надутых воздушных шариков, косметики, что я думала, почему ребенок не я?

Анна Минакова