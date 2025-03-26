Белгородские, брянские и курские дети будут льготно питаться в Нижнем Новгороде

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода одобрили бесплатное питание детей еще из трех регионов в муниципальных школах города. Проект поправок в перечень льготных категорий граждан внесла городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно изменениям, бесплатное питание в школе будут получать дети, родители (законные представители) которых вынужденно покинули Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Льгота распространяется на время действия указа губернатора от 22 февраля 2022 года № 27 «О введении на территории Нижегородской области режима повышенной готовности».

Дополнительные расходы бюджета предварительно оценены в 1,1 млн руб. При необходимости их скорректируют.

Галина Шамберина