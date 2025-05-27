Начало истории люксового отеля на черноморском побережье

Заложена первая свая пятизвездочного гостиничного комплекса «Гранд Отель Агой» Resort & Spa 5*

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марьям Погосян Фото: Марьям Погосян

В п. Агой Туапсинского муниципального округа состоялась долгожданная церемония старта строительства уникального гостиничного комплекса премиум-класса — «Гранд Отель Агой» Resort & Spa 5*. Проект станет настоящим украшением региона благодаря своему высококлассному уровню сервиса, инновационным технологиям организации досуга и отдыха, а также высоким стандартам комфорта европейского уровня.

Мероприятие началось с официального приветствия руководителей проекта и почетных гостей.

Ведущая церемонии поздравила собравшихся с важным событием и представила спикеров. Директор «Гранд Отель Агой» Александра Ной, приветствуя собравшихся, отметила, что открылась новая страница истории туризма нашего края: «Мы строим один из первых в России уникальный объект, предлагающий будущим владельцам и гостям сочетание красоты природы и наивысших стандартов жизни на круглогодичном курорте. Наш отель станет точкой притяжения туристов со всего мира».

Следующие спикеры рассказали гостям в своих выступлениях о концепции нового курорта, особенностях технологий гостиничного питания, тонкостях организации SPA-центра, высоких стандартах качества обслуживания, соответствующих европейским нормам, технологиях строительства комплекса и эксклюзивных решениях, применяемых при создании номеров и общественных зон. Участникам мероприятия также представили условия уникальной программы системы лояльности Domina Club и Domina Exchange.

Торжественную церемонию старта строительства посетили почетные гости -генеральный директор ООО «Специализированный застройщик ЮГ» Алексей Кашин и его заместитель Мария Еременко. На мероприятии также присутствовал глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

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Завершилась официальная часть церемонии символической закладкой первой сваи на месте будущего роскошного гостевого комплекса. Почетные гости и руководители строительных компаний-подрядчиков, вместе установили памятную табличку и дали старт закладке первой сваи, в сопровождении праздничного фейерверка.

Открытие первого этапа строительства нового пятизвездочного отеля — значимый фактор развития туристического потенциала юга России, который привлечет новых туристов, инвесторов и создаст новые рабочие места. Полный запуск курорта намечен на 3-й квартал 2029 года, а первые гости смогут заселиться уже в 2030 году!

Инвестиции в проект защищены Федеральным законом №214-ФЗ, предоставляя покупателям уверенность в надежности вложений. Уже сейчас инвесторы могут воспользоваться возможностью приобретения недвижимости с гарантированной доходностью от сдачи в аренду.

* «Гранд Отель Агой» Resort & Spa 5* — современный курорт, гармонично соединяющий живописные ландшафты Черноморья с утонченным дизайном интерьера и развитой инфраструктурой. Это более 1000 стильных дизайнерских номеров, оборудованных по последнему слову техники, крытый и открытый бассейны, собственный благоустроенный пляж площадью свыше 30 тыс. кв. м, SPA-комплекс площадью более 3200 кв. м и wellness-центр с индивидуальным подходом к здоровью каждого гостя. На территории элитного курорта будет построен культурный центр с театром и кинозалом, детский развлекательный центр площадью около 2300 кв. м, разнообразные рестораны и зоны активного отдыха для детей и взрослых. Неподалеку от отеля расположены знаменитые достопримечательности Туапсе — скала Киселёва, водопады и крупнейший аквапарк.

Следить за новостями и ходом строительства можно в telegram-канале: https://t.me/hotelagoy

Телефон: 88002227799

Застройщик ООО «СЗ «Юг» Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф Resort Spa – Курортный Спа Wellness центр — оздоровительный центр

https://grand-hotel-agoy.ru/