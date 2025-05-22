В Сеуле допустили отсутствие серьезных повреждений эсминца КНДР при спуске на воду

Министерство объединения Республики Корея сообщило, что эсминец КНДР, спущенный на воду 23 мая, не получил серьезных повреждений. Агентство Newsis со ссылкой на министерство передает, что корабль подлежит восстановлению до июньского пленума партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: KCNA / Reuters Фото: KCNA / Reuters

«Исходя из того, что дано указание в срочном порядке восстановить корабль до июньского пленума партии, предполагается, что он не получил масштабных повреждений, которые повлияли бы на его функционирование»,— говорится в сообщении.

22 мая Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что на судостроительном заводе в Чхонджине во время спуска на воду нового эсминца произошла авария. По данным ЦТАК, спусковая каретка кормы корабля преждевременно сошла с направляющих и столкнулась с препятствием, из-за чего корабль сел на мель. Носовая часть эсминца не сошла со стапеля. В итоге были повреждены части днища, что нарушило равновесие судна.