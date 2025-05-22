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Завтра в Татарстане ожидается до +21 градуса

Завтра, 23 мая, на территории Республики Татарстан температура воздуха составит от 16 до 21 градуса выше нуля. Об этом сообщает республиканский Гидрометцентр.

Завтра в Татарстане ожидается до +21 градуса

Завтра в Татарстане ожидается до +21 градуса

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Завтра в Татарстане ожидается до +21 градуса

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Ночью возможен небольшой дождь в отдельных районах, а днем осадков не ожидается. Ветер северо-западного и северного направления, скорость 6–11 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит от 3 до 8 градусов выше нуля.

В Казани ночью осадков не ожидается. Ветер северо-западного и северного направления, скорость 6–11 м/с. Температура воздуха составит от 6 до 8 градусов выше нуля.

Днем также без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный 6–11 м/с. Максимальная температура воздуха днем от 18 до 20 градусов выше нуля.

Артём Дергунов

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