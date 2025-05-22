Прокуратура добилась обеспечения пензячки с инвалидностью необходимым лекарством

В Пензенской области женщине с инвалидностью выдали жизненно необходимое дорогостоящее лекарство после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Башмаковского района выяснила, что у местной жительницы тяжелое хроническое заболевание, она является инвалидом, которому требуется постоянное использование жизненно необходимых лекарственных препаратов. Оказалось, что лечащий врач назначил ей астматический препарат, упаковка которого стоит более 70 тыс. руб.

Женщина имеет право на бесплатное получение указанного лекарства. Несмотря на это, ее им не обеспечили. После рассмотрения представления, внесенного главврачу учреждения здравоохранения, жительница Башмаковского района получила препарат.

Павел Фролов