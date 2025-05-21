Более 17 тыс. свердловских выпускников начнут сдавать ЕГЭ с 23 мая

В Свердловской области 23 мая стартует основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили в пресс-службе правительства региона. Первыми экзаменами станут химия, история и литература.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Традиционно лидирующим предметом по выбору является обществознание, которое сдадут более 45% выпускников. Профильную математику выбрали свыше 50% школьников. Кроме того, в этом году среди школьников популярны информатика, биология, физика и химия.

В организации ЕГЭ задействованы 17 тыс. выпускников, 180 экзаменационных пунктов, 6,5 тыс. педагогов и 3,2 тыс. камер видеонаблюдения.

Председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая призвала родителей оказывать психологическую поддержку выпускникам и напомнила, что жизнь после ЕГЭ есть. «У ребят в любом случае будут разные варианты: подать документы в организации среднего профессионального образования или пересдать экзамен в ”президентские дни”»,— отметила госпожа Золотницкая.

Ранее министр образования Свердловской области Светлана Тренихина сообщила, что ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня) и дополнительный (с 4 по 23 сентября).

Полина Щуцкая