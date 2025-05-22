В Ставропольском крае обязали инвесторов выделять жилье для социальных нужд

Депутаты думы Ставропольского края внесли изменения в региональный закон «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», устанавливающие новые требования к инвесторам. Согласно принятым поправкам, застройщики обязаны безвозмездно передавать не менее 3% общей площади жилых помещений в краевую собственность и не менее 2% в собственность муниципалитета, на территории которого реализуется инвестпроект, сообщили в парламенте региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы регионального парламента, документ разработан для обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Нововведение создаст механизм пополнения муниципального жилищного фонда.

«Сегодня у муниципалитетов ограничены возможности предоставлять жилье детям-сиротам, молодым врачам и учителям, другим гражданам, имеющим право на обеспечение жильем. Этот закон должен урегулировать существующую проблему»,— цитирует пресс-служба председателя думы Ставропольского края Николая Великданя.

Николай Аксенов