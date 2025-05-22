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Бастрыкин поручил проверить нарушение прав ребенка-инвалида в Ярославле

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил ярославскому управлению провести проверку по обращению о нарушении прав ребенка-инвалида на доступную среду в Ярославле. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В СК обратилась жительница города и сообщила, что живет со своей 11-летней дочерью-инвалидом в многоквартирном доме на улице Труфанова. Проблема заключается в отсутствии пригодного для использования пандуса, поэтому мать вынуждена носить ребенка на руках.

«В прошлом году ожидалась замена оборудования, до настоящего времени проектно-сметная документация не подготовлена, срок проведения работ систематически переносится»,— говорится в сообщении центра.

Ярославские следователи теперь проведут проверку и доложат об установленных обстоятельствах главе СКР.

Алла Чижова

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