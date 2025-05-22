Акции «Газпрома» ускорили падение после решения не выплачивать дивиденды

Акции «Газпрома» (MOEX: GAZP) ускорили падение на Московской бирже после сообщения о том, что совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

К 15:42 мск стоимость акций снизилась до 131,08 руб, что на 4% меньше по сравнению с предыдущим днем. Минимальная цена достигла 130,18 руб., что на 4,6% ниже. Объем торгов превысил 12,48 млрд руб.

Решение о дивидендах будет принято на годовом собрании акционеров, назначенном на 26 июня. Собрание пройдет в заочной форме.

Последний раз «Газпром» не выплачивал дивиденды за 2021 год. За первое полугодие 2022 года акционеры получили по 51,03 руб. на акцию, что в сумме составило 1,208 трлн руб. За полный 2022 год и весь 2023 год дивиденды не выплачивались.