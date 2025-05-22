Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP) рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Совет директоров рекомендовал <...> дивиденды по акциям ПАО "Газпром" не объявлять и не выплачивать», – сказано в сообщении пресс-службы.

В последний раз компания выплачивала дивиденды за I полугодие 2022 года. Тогда "Газпром" выплатил промежуточные дивиденды в 51,03 руб. за акцию (всего 1,208 трлн рублей).