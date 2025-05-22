В Кабардино-Балкарии запретят ночную продажу энергетиков с 1 сентября

Парламент Кабардино-Балкарии утвердил законопроект, запрещающий продажу безалкогольных энергетиков в ночное время и в учреждениях образования, медицины, культуры и спорта с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета парламента КБР по промышленности, транспорту, связи и дорожному хозяйству Марата Калмыкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В соответствии с принятыми изменениями устанавливаются ограничения по торговле безалкогольными тонизирующими напитками с 22:00 до 10:00 следующего дня»,— уточнил Марат Калмыков.

Николай Аксенов