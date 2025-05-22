Жителей Новороссийска предупредили о мошенниках, выдающих себя за мэра
В Новороссийске зафиксировали случаи мошенничества, когда злоумышленники представляются мэром Андреем Кравченко во время телефонных звонков и в сообщениях через различные мессенджеры. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
По данным администрации города-героя, аферисты улучшили методы обмана. В последних эпизодах они применяли технологии искусственного интеллекта для подделки голоса главы Новороссийска.
Власти города призывают граждан проявлять бдительность и тщательно проверять любую поступающую информацию, чтобы не стать жертвами обманщиков. Жителям также рекомендуют жаловаться на фейковые аккаунты.