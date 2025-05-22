200 выпускников-целевиков ИГМА начнут работать в больницах Удмуртии в 2025 году

Около 200 выпускников-целевиков Ижевской медицинской академии (ИГМА) в этом году пополнят штаты государственных больниц Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Всего обучение в ИГМА завершат 534 студента по программам специалитета и 302 выпускника ординатуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Напомним, за последние пять лет количество студентов ИГМА выросло почти на 40% — до 4,5 тыс. обучающихся. По словам главы региона Александра Бречалова, в 2017 году был просто «катастрофический провал по целевому набору». Сейчас, добавил он, местная медакадемия является «конкурентоспособным» учреждением. Конкурс на одно место в 2024 году — восемь человек.