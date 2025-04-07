Глава Удмуртии о «целевиках» Ижевской медакадемии: динамика очень хорошая

Количество студентов Ижевской государственной медицинской академии (ИГМА) за последние пять лет выросло почти на 40%, до 4,5 тыс. обучающихся, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии после рабочего визита главы региона Александра Бречалова в медицинский вуз. В 2025-м в ИГМА на бюджетные и внебюджетные места смогут поступить около 900 первокурсников.

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«Нас интересует, в первую очередь, привлечение кадров в здравоохранение республики. Я помню, что в 2017-м у нас был просто катастрофический провал по целевому набору. В этом году из ИГМА выпускаются 133 врача-целевика после специалитета и 78 — после ординатуры. Динамика очень хорошая, большой шаг вперед»,— сказал господин Бречалов.

Глава региона добавил, что медакадемия является «конкурентоспособной». «В 2024-м конкурс сюда был восемь человек на место»,— сказал господин Бречалов. По словам руководителя республики, оснащение ИГМА «впечатляет»: есть оборудование, на котором можно попрактиковаться. Среди прочего господину Бречалову показали интерактивные симуляционные манекены высокой реалистичности.

Отдельно глава Удмуртии остановился на «переломе» ситуации с врачами, средним и младшим медперсоналом: последние три года в региональную отрасль здравоохранения приходит больше медработников, чем уходит. «Например, Глазовская межрайонная больница — годами мы там ничего не могли сделать: уходили узкие специалисты, средний медперсонал. Сейчас положительный баланс: в 2024-м привлекли 52 врача и около 10 специалистов из других регионов»,— сказал господин Бречалов.

Руководитель республики заявил, что они проговорили с ректором ижевской медакадемии Алексеем Шклявым вопросы размещения студентов в общежитиях. Кроме того, господин Бречалов напомнил о проработке республиканской программы для обеспечения новых работников «квадратами» в городах. «Когда приезжает из другого региона выпускник, у него должно быть жилье или возможность его снять, поэтому эту возможность сейчас прорабатываем»,— сказал глава региона.

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3 апреля 2025-го Александр Бречалов во время прямого эфира во «ВКонтакте» ответил на критику жительницы, заявившей о «разваленной медицине», дефиците медработников и переходе врачей из государственных медучреждений в частные. Он признал наличие некоторых проблем в региональной отрасли здравоохранения, после чего выделил достижения медиков в части лечения участников СВО, приеме родов, трансплантации органов и строительства новых отраслевых объектов.