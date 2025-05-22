Покрытие на Канавинском мосту ремонтируют с опережением графика

Замена покрытия на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде идет с опережением графика, сообщили в Главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (ГУММиД). По данным учреждения, подрядчик «Европейская столица» из Санкт-Петербурга может завершить работы к началу лета, а не к сентябрю, как прописано в контракте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канавинский мост

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Канавинский мост

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Компания начала ремонт в ночь на 19 мая. Покрытие меняют ночью, чтобы минимизировать неудобства для водителей. За первые две смены специалисты сняли старый слой на половине дороги, которая ведет в заречную часть города. Теперь рабочие укладывают новый слой асфальта. В ночь на 24 мая подрядчик планирует перейти на вторую половину моста. Движение во время ремонта частично ограничивают, но к утренним часам пик все полосы открыты для проезда.

Мост ремонтируют поэтапно. «Европейская столица» выполнит работы за 33,8 млн руб. А в конце мая специалисты также нижегородской компании «Мотосервис» начнут восстанавливать подпорную стенку со стороны Черниговской улицы. До декабря рабочие должны отремонтировать парапетное ограждение, устранить дефекты консолей моста и переложить электрические кабели. Контракт заключили за 37 млн руб.

Елена Ковалева