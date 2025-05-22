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Летом увеличится число рейсов из Оренбурга в Екатеринбург

С 1 июня авиаперевозчик Red Wings добавляет еще два рейса из Оренбурга в Екатеринбург. Полеты будут осуществляться в четверг и воскресенье, сообщает пресс-служба оренбургского аэропорта.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Таким образом, полеты по данному маршруту теперь будут выполняться пять раз в неделю. Время в пути составит около полутора часов.

Ранее сообщалось, что в майские праздники аэропорт Оренбург обслужил более 34 тыс. пассажиров.

Андрей Сазонов

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